Tuna busca vitória em casa, contra o São Raimundo-RR, para não sair da zona de classificação

A Tuna Luso enfrenta, neste domingo (18), o São Raimundo-RR, pela nona rodada do Brasileirão Série D. O jogo, que é uma espécie de “repeteco”, desta vez acontece em Belém, no Estádio do Souza, às 15h, com a Tuna em busca de garantir a vitória para não sair da zona de classificação para a próxima fase.

VEJA MAIS

Na primeira partida entre as equipes, que ocorreu na casa do São Raimundo-RR, na sexta rodada, a Tuna fez um bom jogo e chegou a sair na frente no placar duas vezes, no entanto, a partida terminou em um empate por 2 a 2.

Sob comando do técnico Júlio Cézar Nunes, a Águia do Souza está na quarta colocação da tabela, com 13 pontos, e precisa voar no reencontro com o “Mundão”, para conquistar a importante vitória e se consolidar no G-4. A Tuna se manteve invicta pelo sétimo jogo consecutivo ao empatar, na última quarta-feira (14), com o Princesa do Solimões, no Amazonas.

Mundão quer subir

O São Raimundo-RR chega para a partida em sexto lugar na tabela da Série D e “baqueado” depois de duas derrotas. O Campeão Roraimense 2023, está passando por maus momentos e quer reconquistar a confiança do torcedor mudando a maré com uma vitória difícil fora de casa. Caso consiga, pode se aproximar do G-4 do Grupo 1.

Ficha técnica

Tuna Luso x São Raimundo-RR

9ª rodada do Brasileirão Série D

Data: domingo (18)

Hora: 15h

Local: Estádio do Souza, em Belém



Árbitro: Diego Roberto Souza de Melo

Árbitros assistentes: Helcio Araujo Neves e Ederson Brito de Albuquerque

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida