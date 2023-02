Tucumán x Vélez Sarsfield: horário e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Campeonato Argentino

As equipes Tucumán x Vélez Sarsfield disputam nesta segunda-feira (20/02) a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tucumán x Vélez Sarsfield?

A partida Tucumán x Vélez Sarsfield não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Tucumán x Vélez Sarsfield chegam para o jogo?

Tucumán estreou no Campeonato Argentino com uma derrota de 1 a 0 para Boca Juniors. Depois, o time perdeu para Talleres por 2 a 0 e empatou com Platense por 1 a 1.

Vélez Sarsfield iniciou na competição com uma vitória de 3 a 1 sobre Gimnasia, que foi seguida de uma derrota de 1 a 0 para Newell's Old Boys e um empate sem gols com Independiente.

Prováveis escalações

Tucumán: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Franco Sbuttoni, Jean Pierre Rosso; Sergio Quiroga, Emiliano Méndez, Fernando Martínez, David Gallardo; Javier Toledo, Luciano Gondou. Técnico: Israel Damonte.

Vélez Sarsfield: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández; Jalil Elías, Carlos Sánchez, Cristian Barrios, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro e Ezequiel Cerutti. Técnico: Rubén Insúa.

FICHA TÉCNICA

Tucumán x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán

Data/Horário: 20 de fevereiro de 202, 21h30