Tucumán x Rosario: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (17/04) pelo Campeonato Argentino

As equipes Tucumán x Rosario Central disputam nesta segunda-feira (17/04) a 12° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Fierro, em San Miguel de Tucumán, Argentina. Confira o horário e as prováveis escalações:

Onde assistir Tucumán x Rosario?

A partida Tucumán x Rosario não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Tucumán x Rosario​ chegam para o jogo?

Tucumán está em 26° lugar no Campeonato Argentino e soma 1 vitória, 6 empates e 4 derrotas.

Já Rosario Central ocupa a 6° posição da competição com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez e Marcelo Estigarribia. Técnico: Lucas Pusineri.

Rosario: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Walter Montoya, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz, Alejo Véliz. Técnico: Miguel Ángel Russo.

FICHA TÉCNICA

Tucumán x Rosario Central

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Fierro, em San Miguel de Tucumán, Argentina

Data/Horário: 17 de abril de 2023, 21h30