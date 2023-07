Tottenham x Lion City Sailors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (26/07) em amistoso

As equipes Tottenham x Lion City Sailors disputam nesta quarta (26/07) um amistoso internacional. O jogo começará às 8h30 (horário de Brasília), Estádio Nacional de Singapura. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Tottenham x Lion City Sailors ao vivo?

A partida Tottenham x Lion City Sailors pode ser assistida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura ESPN 4, pelo serviço de streaming Star+.

VEJA MAIS

Como Tottenham x Lion City Sailors chegam para o jogo?

O Tottenham está em uma série de amistosos com uma turnê Ásia-Pacífico. O início foi marcado pela derrota por 3 a 2 para o West Ham, no Perth Stadium, na Austrália. Para hoje, o técnico Ange Postecoglou não conta com Tanguy Ndombele e Dane Scarlett, ambos lesionados.

Já o Lion City Sailors está em plena competição, na S-League. Com três vitória e duas derrotas, The Protectors estão na terceira colocação da competição, com 42 pontos e a cinco do líder Albirex Niigata.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações: Tottenham x Lion City Sailors

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie, Sarr Bissouma, Maddison, Kuluzevski, Kane e Son.

Lion City Sailors: Zharfan Rohaizad, Pedro Henrique, Bailey Wright, Súper, Anu, Shawal Anuar, Maxime Lestienne, Zulqarnaen Suzliman, Chris Van Huizen, Richairo Zivkovic e Rui Pires

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Lion City Sailors

Amistoso internacional

Local: Estádio Nacional de Singapura

Data/Horário: 26 de julho de 2023, 8h30