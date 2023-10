Torcedores morrem após suposto ataque terrorista durante jogo entre Bélgica e Suécia; vídeo

A partida entre Bélgica e Suécia, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi interrompida nesta segunda-feira (16) devido a um suposto ataque terrorista, que aconteceuem Bruxelas, a capital belga. Conforme relatado pela mídia local, um indivíduo efetuou vários disparos nas proximidades do estádio Rei Baudoin, resultando em pelo menos duas mortes confirmadas.

As informações locais indicam que as vítimas eram cidadãos suecos que estavam em Bruxelas para assistir ao confronto entre Bélgica e Suécia. Após tomar conhecimento do ocorrido, os jogadores das duas equipes se recusaram a retornar ao campo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um homem com uma jaqueta laranja atravessando a rua com uma arma de fogo e realizando múltiplos disparos. Posteriormente, ele se dirigiu a um edifício e disparou mais tiros.

A UEFA emitiu um comunicado oficial confirmando a suspensão do jogo em Bruxelas:

"Após um incidente potencialmente relacionado a terrorismo em Bruxelas nesta noite, em consulta com ambas as equipes e as autoridades policiais locais, foi decidido suspender a partida das Eliminatórias para a Euro 2024 entre Bélgica e Suécia. Informações adicionais serão fornecidas oportunamente."

Diante dessa situação, as autoridades aconselharam os torcedores presentes no Stade Roi-Baudouin a permanecerem no estádio até que fosse garantida sua saída em segurança.

O jogo foi interrompido durante o intervalo, quando o placar estava empatado em 1 a 1. A Bélgica já havia garantido sua vaga na próxima Eurocopa, enquanto a Suécia estava apenas cumprindo tabela, sem chances de classificação.