Torcedores do Benfica criam campanha para que Jorge Jesus retorne para o Flamengo

Insatisfeitos após a derrota no clássico contra o Sporting em pleno Estádio da Luz, os torcedores do Benfica criaram uma campanha que pedem a devolução de Jorge Jesus para o Flamengo. O Mister recebeu vaias e pedidos de demissão na última sexta-feira.

Os Benfiquistas criaram uma página, mas que já foi retirada do ar, que dizia: "Vamos devolver Jesus ao Flamengo. Ninguém está contente, e o Flamengo ainda o quer. Vamos fazer isto acontecer". O Rubro-Negro procura um novo nome para assumir a equipe após a demissão de Renato Gaúcho, que deixou o clube após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras.

Em sua segunda temporada com os Encarnados, Jorge Jesus é criticado pelo insucesso no primeiro ano, onde perdeu todos os títulos disputados, mas também pela atual campanha irregular no Campeonato Português. O mês de dezembro será decisivo para a continuidade do Mister até o fim da temporada.

Enquanto isso, o Flamengo monitora a situação do treinador campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2019. Além do ídolo da torcida, o clube carioca também observa outros nomes, como o de Carlos Carvalhal, atual comandante do Braga, para o comando técnico da equipe para 2022.