Titular na Série D, meia Túlio deixa o Castanhal e vai jogar em Portugal

Líder geral do Campeonato Brasileiro da Série D ao lado do Cascavel-PR, o Castanhal sofreu uma baixa na equipe e não terá mais um jogador para o restante da competição nacional. O meia Túlio, de 21 anos, que estava emprestado ao Japiim pelo Bragantino-PA, vai jogar em Portugal e deixou o clube da "Cidade Modelo".

Com 21 anos, Túlio vai defender a camisa do Berço Futebol Clube, equipe que disputa a Terceira Divisão em Portugal. O jogador esteve no Centro de Treinamento do Japiim para se despedir dos jogadores e membros da comissão técnica. O atleta era titular na equipe comandada pelo técnico Cacaio e atuou em todas as partidas do clube aurinegro na Série D 2021.

O próximo adversário do Castanhal na competição é no domingo (1), fora de casa, contra o Atlético-AC, às 18h, no Estádio Florestão, no Acre (AC).