Técnico do Remo prega respeito pelo lanterna: 'A matemática do Imperatriz não corresponde à performance da equipe'

Neste sábado (24), o Remo recebe o Imperatriz, no estádio do Mangueirão, às 19h. O primeiro confronto das duas equipes terminou empatado. Para se manter no G4 e se aproximar da classificação ao quadrangular final, o Leão precisa vencer. É até obrigação a julgar pela diferença de campanha entre Remo e Imperatriz: o Remo tem 18 pontos a mais que o adversário no grupo A1 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ciente da obrigatoriedade de vencer, o técnico Bonamigo foi enfático. "Não podemos entrar relaxados. A matemática do Imperatriz não corresponde à performance do time. Precisamos de eficiência para transformar o momento que tivermos bem em gols". O Imperatriz é o lanterna do grupo A, o que aumenta a responsabilidade da equipe azulina em vencer a partida. “Isso tenho falado muito, acho que nunca a gente viu, talvez, um ou dois jogos que o Imperatriz foi vencido através com um número maior de gols, normalmente são jogos equilibrado”, falou Bonamigo.

Paulo Bonamigo não aprova classificar um time titular, para evitar qualquer tipo de desgaste entre os suplentes. "Precisamos trabalhar todos os jogadores, sempre no mesmo nível. Dificilmente, repeti escalação nesta Série C. O ideal é que todos estejam preparados para jogar", afirmou. O detalhe é que alguns atletas se recuperam recentemente de covid-19, casos do zagueiro Gilberto Alemão, do volantes Lucas Siqueira e Julio Rusch e o atacante Gustavo Ermel. "A questão da recuperação da covid é muito particular. Alguns sentem mais, outros são assintomáticos. Mas, ficaremos com mais opções"

Salatiel

Sobre o atacante recém-contratado, Bonamigo disse que não conseguiu fazer uma análise específica, mas acredita que ele possa ser utilizado. "Ele vinha treinando normalmente no Náutico e acredito que ele será importante na partida"