Tapajós contrata atacante com experiência no futebol alemão

O atacante Carlos Junior, 25 anos, é o primeiro reforço anunciado pelo Tapajós ao Campeonato Estadual de 2021 e Copa Verde.

O nome do jogador. que tem passagem pelo TuS 1903 Rüssingen, time da segunda divisão do futebol da Alemanha, foi publicado nas páginas oficiais do Boto.

Carlos Júnior tem na ficha curricular clubes como Rio Branco- AC, Matonense, Guariba, Ferroviária e Presidente Prudente, todos de São Paulo e Ivinhema- MS.

A diretoria segue na montagem do elenco. Jogadores que disputaram e foram campeões da Segunda Divisão pela Tuna, Paulo Curuá, Jader, goleiro, e o lateral Ricardinho, atuou pelo São Raimundo estão em negociação para o retorno ao Tapajós, único representante do futebol santareno na elite paraense.

O técnico Matheus Lima efetivou os jogadores da base, Luiz Felipe, zagueiro, Ronald, meia, ao time principal. Ambos têm 17 anos.

A apresentação do elenco acontece no dia 15 de janeiro. A diretoria manteve a comissão técnica que comandou o time na reta final do Parazão de 2020

Técnico – Matheus Lima

Preparador Físico - Alvino Felipe

Preparador de goleiros – Jorgeney