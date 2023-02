Talleres x Boca Juniors: onde assistir e o horário do jogo hoje (11/02) pelo Campeonato Argentino

As equipes Talleres x Boca Juniors disputam neste sábado (11/02) a 3° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Talleres x Boca Juniors ao vivo?

A partida Talleres x Boca Juniors poderá ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Talleres x Boca Juniors​​​ chegam para o jogo?

Talleres estreou nesta temporada do Campeonato Argentino com uma derrota de 1 a 0 para Independiente, que foi seguida por uma vitória de 2 a 0 contra Tucumán.

Já Boca Juniors iniciou na competição com uma vitória de 1 a 0 contra Tucumán. Depois, o time empatou sem gols com Central Córdoba.

Prováveis Escalações

Talleres: Herrera; Portillo, Rodríguez, Catalán e Benavidez; Pizzini, Villagra, Franco e Sosa; Bustos e Depietri.

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Valdez, Figal e Fabra; Fernández, Varela e Ramírez; Romero, Orsini e Villa.

FICHA TÉCNICA

Talleres x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2023, 21h30