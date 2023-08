Acidente com torcedores do Corinthians: sobe para oito o número de mortos

Subiu para o oito o número de mortos em um acidente de ônibus que tranportava torcedores do Corinthians. O veículo capotou na rodovia Fernão Dias, no trajeto para São Paulo, após a partida do Corinthians contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), no sábado (19) à noite. Inicialmente, as informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (20), indicaram que das 46 pessoas a bordo do veículo, sete pessoas haviam morrido no local e outras dez ficaram presas às ferragens. Porém, a informação mais recente são de que oito pessoas morreram.

Condolências

O Sport Club Corinthians Paulista lamentou o ocorrido por meio de nota que manifestou "pesar pelas vítimas do acidente. O clube disse ainda que "se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pronunciou-se, logo cedo, sobre o acidente fatal. "Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", afirmou o presidente Lula.