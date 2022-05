Site adulto patrocina Série C do Brasileiro e aparece em jogos de Remo e Paysandu

Durante os jogos de Remo e Paysandu na Série C do Brasileirão, um específico patrocinador tem chamado a atenção dos torcedores. A Fatal Model, uma plataforma online de acompanhantes, tem sido exposta nas placas de publicidade das partidas do torneio e despertou algumas brincadeiras de torcedores. Veja!

Usuários do Twitter brincaram com exposição da rede (Reprodução / Twitter)

Altos

Aliás, não é apenas a Série C que tem a rede como parceria. O Altos-PI, clube que disputa a Terceirona e vai enfrentar a dupla Re-Pa nesta primeira fase da competição, tem o site de acompanhantes como um dos principais parceiros do clube. A equipe está na terceira fase da Copa do Brasil e encara o Flamengo no mata-mata.

Nos últimos meses, a rede tem investido em ações de marketing, e o ramo esportivo tem sido um dos principais alvos da plataforma. Além da Série C e do Altos-PI, a Portuguesa-RJ, adversária do Corinthians na Copa do Brasil, também chega a expor o site de acompanhantes no jogo de ida.