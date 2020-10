Líder, Bragantino encara Rio Branco no Diogão

Líder do grupo A1 do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D, após golear o Galvez-AC, o Bragantino receberá, neste domingo, o Rio Branco- AC, único time invicto do grupo.

O jogo será no estádio Diogão, às 15h, em Bragança, e atrai atenções dos demais concorrentes que estão atrás na tabela de pontuação. O vencedor do embate fica numa posição privilegiada. O empate mantém o Tubarão no topo.

Dúvida

A excelente vitória no Acre deixou o técnico Cacaio numa sinuca 'de bico' na escalação do Tubarão. Diante Galvez, Cacaio colocou o time sem oito titulares. Os ‘reservas’ deram conta do recado, sobretudo Rael, autor de dois gols.

Rael é reserva de Canga e Fidélis e vem brigando pela titularidade. Teve chance e deixou sua marca. Wendell, no meio-campo, teve bom desempenho. Mas, Edicleber é o titular.

Rio Branco

Mesmo com uma campanha invicta no campeonato, o Rio Branco demitiu o técnico Celso Teixeira. A saída do treinador foi anunciada por meio das redes sociais do clube na tarde quinta-feira (15). O Estrelão não deu satisfação dos motivos da sua decisão.

Teixeira dirigiu o Rio Branco-AC em seis jogos com três vitórias e três empates. O jogo no Diogão tem o apito do mineiro Murilo Francisco Misson Júnior. Assistências dos paraenses Rafael Bastos Cardoso e Jhonathan Leone Lopes. O 4ª árbitro será Olivaldo Jose Alves Moraes.