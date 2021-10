Série C: Próxima edição terá clube presidido por uma mulher; time foi carrasco de equipe paraense

Enquanto nas Séries B e C ainda há disputas para as divisões superiores, a quarta divisão do futebol brasileiro já decidiu as quatro equipes que conquistaram o acesso à Terceirona: ABC-RN, Campinense-PB, Aparecidense-GO e Atlético-CE.

Aliás, o clube cearense, carrasco do Paragominas nesta Série D, trará à Série C uma novidade, no cargo de presidente do Atlético-CE está uma mulher. Maria Vieira, a primeira a assumir a presidência de uma equipe do estado.

"Disputar uma Série C, apesar de ser um sonho para mim, não estava tão próximo. Quando eu cheguei ao Atlético Cearense, eu fiz um planejamento e um prognóstico de conquistas. Mas nós conquistamos muitas coisas antes do que esperávamos. [...] Temos que concluir o projeto na Série D e só depois vamos sentar e planejar como será o futuro", disse Maria ao jornal O Povo, do Ceará.

O feito de Maria foi tão importante que, a partir deste ano, o troféu do estadual feminino local passou a levar o nome da mandatária do Atlético-CE. Ao GE Ceará, a dirigente se emocionou ao falar sobre a homenagem:

"Isso me deixa emotiva, mas entendendo que a responsabilidade agora é maior para as meninas do futebol feminino. Um ano tão difícil que nós passamos e ainda estamos passando, mas com esses pequenos carinhos que as pessoas fazem são homenagens e ações grandiosas", comentou Maria.

Primeira presidente mulher no futebol paraense

No fim de 2019, a atual presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, se tornou a primeira mulher a assumir o cargo no Pará. Com Graciete, a Águia Guerreira voltou à elite do estadual, após sete anos, ao conquistar a Segundinha 2020 e, em 2021, foi vice do Parazão.