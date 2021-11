Sem técnico e outros desfalques: saiba a situação do Londrina para enfrentar o Remo

O Londrina terá dois desfalques no ataque e também no comando técnico para a enfrentar o Remo na noite desta terça-feira (2), no Baenão. Marcelinho, Caprini e o treinador Marcio Fernandes vão cumprir suspensão no jogo válido pela 33ª rodada da Série B.

Quem vai assumir o time contra o Remo é o auxiliar Márcio Fernandes Júnior, filho do treinador. Detalhe que os dois comandaram o Remo em 2019.

O técnico Marcio Fernandes fica de fora porque levou o terceiro amarelo no jogo contra o Confiança-SE. O Tubarão venceu por 2 a 0.

Marcelinho terá que cumprir a suspensão após pegar dois jogos de gancho pela expulsão contra o Botafogo, na 23ª rodada.

Ele já tinha sido desfalque contra o Confiança porque foi expulso na partida contra o Goiás pela 31ª rodada. Agora, com a punição do STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva), vai ficar de fora novamente já que precisa cumprir mais um jogo longe dos gramados.

Caprini levou o terceiro amarelo no jogo contra Confiança. Detalhe: ele era o substituto de Marcelinho e foi um dos destaques da vitória de sábado, com as assistências dos gols.

Victor Daniel e Luiz Henrique são as opções para o jogo. É provável que inicie com o primeiro citado.

O Tubarão pode entrar em campo com César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Victor Daniel (ou Luiz Henrique), Zeca e Roberto.

Situação na tabela

O Londrina vem para Belém pressionado a conseguir mais uma vitória na competição para fugir da zona de rebaixamento para a Série C. No momento, o Tubarão é o 17º colocado, com 35 pontos, ao lado do Brusque, primeiro fora do Z-4 por causa do número de vitórias. O Remo é 11º, com 41 pontos.

Agenda

O confronto será às 19 horas desta terça-feira (2), no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.