Seleção Brasileira em Belém: Goleiro do Botafogo leva frango em treino no Mangueirão; vídeo

Durante o primeiro treino da Seleção Brasileira no Estádio do Mangueirão, um momento inusitado aconteceu. O goleiro Lucas Perri, convocado pela primeira vez para a equipe, levou um frango durantes as atividades. Veja abaixo!

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no próprio Estádio do Mangueirão. O Brasil recebe a Bolívia pelo encerramento da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe a cobertura do duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.