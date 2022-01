São Paulo x EC São Bernardo: Onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje (13/01)

As equipes São Paulo x EC São Bernardo entram em campo nesta quinta-feira (13/01) para disputar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir São Paulo x EC São Bernardo?

A partida do São Paulo x EC São Bernardo pode ser acompanhada pelos canais SporTV e Rede Vida, às 21h45 (horário de Brasília).

Como São Paulo x EC São Bernardo chegaram para o jogo?

O São Paulo fechou a primeira fase da Copinha em primeiro lugar do Grupo 21, acumulando nove pontos, 100% de aproveitamento e um saldo de nove gols marcados contra apenas um sofrido.

Já o EC São Bernardo terminou a fase anterior com seis pontos e em segundo lugar do Grupo 22. Das três partidas que jogou, venceu duas e perdeu uma.