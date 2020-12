São Paulo busca dois gols para ir à final e bater marca de 2015

O São Paulo tem uma tarefa difícil nesta noite: balançar as redes do Grêmio ao menos duas vezes para avançar à final da Copa do Brasil sem a necessidade dos pênaltis. É justamente essa marca, de dois gols, que vale também um número que não acontece desde 2015: marcar 100 tentos em uma temporada.

Atualmente, o Tricolor tem 98 gols no ano de 2020, contando Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Caso marque duas vezes nesta noite, chegará aos 100 gols. A última vez em que isso aconteceu foi há cinco anos, em 2015, quando a equipe chegou aos 107 gols.

De lá para cá, a produção ofensiva são-paulina foi abaixo disso. Em 2016, 85 gols em 70 jogos; depois, em 2017, 93 gols em 62 jogos; em 2018, 74 gols em 64 jogos; e, por fim, em 2019, 56 gols em 60 jogos, a pior marca de sua história em média de gol (0,93 gol/jogo).

Neste ano, são 98 tentos em 53 jogos, uma média bem mais alta (de 1,84), maior até que em 2015, quando foi de 1,55 gol/jogo. É justamente pensando nisso, nesses dois gols, que o São Paulo enfrenta o Grêmio nesta noite, às 21h30, no estádio do Morumbi, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

Na ida, no sul do país, o time perdeu por 1 a 0. Agora, para avançar à final e pegar o vencedor do duelo entre América-MG e Palmeiras, os comandados de Fernando Diniz precisam vencer por dois gols de diferença. Novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.