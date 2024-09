Santos x Operário Ferroviário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/09) pela Sé

Santos x Operário Ferroviário disputam hoje, sábado (28/09), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 18h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Operário-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos é o vice-líder da Série B e soma 14 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 41 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série B do Brasileirão.

Já Operário acumula 11 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 22 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Santos x Operário PR: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Guilherme, Wendel Silva.

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói (Joseph), Willian Machado, Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz, Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald, Felipe Augusto.

FICHA TÉCNICA

Santos x Operário Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 28 de setembro de 2024, 18h