Santa Rosa vence o Castanhal no CT do Jappim e soma os primeiros três pontos no Parazão 2024

O Santa Rosa venceu a primeira no Campeonato Paraense de futebol 2024. O Santinha derrotou neste domingo o Castanhal, pelo placar de 1 a 0, no CT do Japiim, local em que o Santa Rosa manda seus jogos neste Parazão. A equipe do presidente Roma, era a mandante da partida e mesmo com a torcida do Castanhal em maior número, o clube de Icoaraci derrotou o Japiim e saiu da lanterna do estadual.

O Macaco-Prego não quis saber das adversidades e venceu o Castanhal. O gol do Santinha foi marcado por Felipe Vigia, que pegou a sobra na entrada da área, limpou a marcação e chutou forte, no canto direito do goleiro do Japiim, no final do primeiro tempo. No segundo tempo da partida, brilhou a estrela do jovem goleiro do Santa Rosa, Cláudio Vítor. O camisa 1 do Santinha fechou o gol e ajudou a equipe a conquistar os três primeiros pontos na competição estadual, no retorno do Santa à elite do futebol paraense.

Titular absoluto na equipe comandada pelo técnico Rodrigo Reis, o goleiro Cláudio Vitor agradeceu o empenho de todos em campo, falou

“Agradeço a Deus por mais uma boa partida e também aos meus companheiros, que lutaram do início ao fim. Conversamos com o professor Rodrigo, procuramos errar menos e graças a deus deu certo, pés no chão, ainda temos mais jogos pela frente e se Deus quiser dará tudo certo”, disse o paredão do Santinha, após a partida.

Agenda

O próximo compromisso do Santa Rosa no Campeonato Paraense será contra o Águia de Marabá, no sábado (2), no CT do castanhal, às 10h. O jogo será válido pela 5ª rodada do Parazão, já que a 4ª rodada foi adiada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Já o Castanhal encara a Tuna Luso, no domingo (4), também no CT do Japiim, às 10h.