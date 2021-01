Saiba todas as possibilidades para o acesso de Remo ou Paysandu de forma antecipada para a Série B

O clássico Re-Pa de hoje pode garantir Remo ou Paysandu na Série B de forma antecipada. A partida será às 18 horas, no Mangueirão, e vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com. O professor de matemática da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Fabrício Martins, enumerou as possibilidades dos jogos do Paysandu contra o Remo e do Londrina contra o Ypiranga, que jogam às 20 horas deste domingo, no estádio do Café. Confira:

Resultado 1:

- Re-Pa terminando em empate

- Londrina vencendo o Ypiranga

- Remo: 8 pontos

- Paysandu: 8 pontos

- Londrina: 8 pontos

- Ypiranga: 3 pontos

Resultado 2:

- Re-Pa terminando em empate

- Londrina e Ypiranga empatando

- Remo: 8 pontos

- Paysandu: 8 pontos

- Londrina: 6 pontos

- Ypiranga: 4 pontos

Resultado 3:

- Re-Pa terminando em empate

- Ypiranga vencendo o Londrina

- Remo: 8 pontos

- Paysandu: 8 pontos

- Ypiranga: 6 pontos

- Londrina: 5 pontos

Resultado 4:

- Remo vencendo o Paysandu

- Londrina vencendo o Ypiranga

- Remo: 10 pontos

- Londrina: 8 pontos

- Paysandu: 7 pontos

- Ypiranga: 3 pontos

Obs: Remo ainda não garante o acesso à Série B matematicamente, porque ainda poderia ser ultrapassado por Londrina e Paysandu na última rodada.

Resultado 5:

- Remo vencendo o Paysandu

- Londrina e Ypiranga empatando

- Remo: 10 pontos

- Paysandu: 7 pontos

- Londrina: 6 pontos

- Ypiranga: 4 pontos

Obs: Remo garante o acesso à Série B.

Resultado 6:

- Remo vencendo o Paysandu

- Ypiranga vencendo o Londrina

- Remo: 10 pontos

- Paysandu: 7 pontos

- Ypiranga: 6 pontos

- Londrina: 5 pontos

Obs: Remo garante o acesso à Série B.

Resultado 7:

- Paysandu vencendo o Remo

- Londrina vencendo o Ypiranga

- Paysandu: 10 pontos

- Londrina: 8 pontos

- Remo: 7 pontos

- Ypiranga: 3 pontos

Obs: Paysandu garante o acesso à Série B, porque Remo e Londrina se enfrentam na última rodada, sendo assim os dois não poderiam vencer na mesma rodada.

Resultado 8:

- Paysandu vencendo o Remo

- Londrina e Ypiranga empatando

- Paysandu: 10 pontos

- Remo: 7 pontos

- Londrina: 6 pontos

- Ypiranga: 4 pontos

Obs: Paysandu garante o acesso à Série B.

Resultado 9:

- Paysandu vencendo o Remo

- Ypiranga vencendo o Londrina

- Paysandu: 10 pontos

- Remo: 7 pontos

- Ypiranga: 6 pontos

- Londrina: 5 pontos

Obs: Paysandu garante o acesso à Série B.