Rony faz dois gols e Palmeiras goleia o América-MG na Série A do Brasileiro

Em uma partida de tirar o fôlego, o Palmeiras mostrou todo o seu poder ofensivo e goleou o América-MG por 4 a 1 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O protagonismo ficou por conta de Rony, que anotou dois gols e participou ativamente do primeiro gol do Verdão, marcado por Murilo. Além disso, Artur também deixou sua marca no placar. O gol de honra do América-MG veio dos pés de Nicolas.

Com essa expressiva vitória, o Palmeiras conquistou sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão, chegando aos 31 pontos e assumindo a terceira posição na tabela, empatado em pontos com o vice-líder Flamengo. Por outro lado, o América-MG continua em uma situação complicada no campeonato, permanecendo na penúltima colocação, com apenas 10 pontos.

O destaque do confronto foi a eficiência do Palmeiras em jogadas aéreas. Três dos quatro gols foram marcados de cabeça, demonstrando a força da equipe nos lances pelo alto. Murilo e Artur se destacaram ao aproveitar cruzamentos para balançar as redes. Além disso, Zé Rafael contribuiu com uma assistência de cabeça para o gol de Rony, em um lance que lembrou as jogadas de futebol de praia.

O jogo teve momentos emocionantes, com o América-MG pressionando em busca do empate, após sofrer os dois primeiros gols. O gol de falta de Nicolas, contando com um desvio na barreira, trouxe esperança ao time mineiro, que chegou a criar boas oportunidades para igualar o marcador antes do intervalo. No entanto, o atacante Mastriani desperdiçou uma chance clara de gol, perdendo uma oportunidade cara a cara com o goleiro Weverton.

O segundo tempo começou com o Palmeiras ampliando a vantagem, com Artur mais uma vez marcando de cabeça após uma cobrança de falta cruzada. Esse gol esfriou o ímpeto do América-MG, que viu Rony fazer o quarto gol do Palmeiras em uma jogada que precisou ser revisada pelo VAR.

Aos 15 minutos da etapa complementar, com o jogo praticamente encaminhado, o técnico Abel Ferreira optou por fazer as cinco substituições permitidas, promovendo descanso aos principais jogadores. O América-MG também realizou alterações na tentativa de buscar uma reação, mas a equipe não conseguiu reverter o placar.

No geral, o Palmeiras mostrou sua superioridade, conquistando uma vitória tranquila e segura sobre o América-MG. A partida marcou mais uma atuação consistente da equipe de Abel Ferreira, que vem se consolidando como um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.