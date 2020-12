Ronaldinho Gaúcho revela que mãe está no CTI com Covid-19: 'Estamos na luta para que ela se recupere'

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho procurou as redes sociais na tarde desta segunda-feira para compartilhar com os seguidores um drama familiar: a mãe do craque, Miguelina Elói Assis dos Santos, de 71 anos, está internada no CTI com Covid-19.

- Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe - compartilhou o craque, no Twitter e no Facebook.

- Força dona Miguelina, mais uma vez a massa estará pedindo a Deus por sua recuperação! - disse um torcedor do Galo, oonde R10 fez história ao conquistar uma Libertadores da América, em 2013.

- Estamos orando pela recuperação da querida dona Miguelina! Força e fé!! - disse outra seguidora.