Rizek: 'Se sou dirigente e tenho quatro desfalques por causa de convocação, melo o campeonato'

O jornalista André Rizek foi mais um a criticar as convocações de atletas que desfalcarão seus clubes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Segundo o apresentador, que está em alta nas redes sociais, os prejuízos aos clubes já chegaram ao limite e alguém tem que acabar com essa situação.

- Se eu sou dirigente de futebol e meu time tem quatro desfalques por causa de convocação, em um jogo valendo vaga na Copa do Brasil, valendo tanta grana... vou para a Justiça, vou para o Vaticano! Melo o campeonato. Está mais que na hora de alguém acabar com essa palhaçada - desabafou o apresentador em sua conta no Twitter.

A postagem de Rizek gerou repercussão no Twitter. Um internauta questionou a colocação do apresentador.

- Resumindo: Chegamos num ponto que para o torcedor a Copa do Brasil é mais importante do que a classificação da seleção pra Copa do Mundo? - perguntou um internauta.

Já outro concordou com André.

- Rizek corretíssimo, se fosse o São Paulo no lugar do Flamengo, eu diria o mesmo. A submissão dos times brasileiros frente aos desmandos da CBF é algo inacreditável. Infelizmente alguns veículos da imprensa preferem adotar teorias da conspiração do que bater no ponto certo - acrescentou um seguidor.

Veja abaixo algumas reações na web:

Quem acha que o Rizek tá errado ajude seu time a pagar salário de um jogador de futebol o ano inteiro pra na hora que precisar dele, ele ter que ir pra seleção comer 90 min de banco pra jogador que tá na Europa. — Teixeirão (@SilvaeSantos4) November 7, 2020

Rizek corretíssimo, se fosse o SPFC no lugar do flamengo eu diria o mesmo. A submissão dos times brasileiros frente aos desmandos da CBF é algo inacreditável. Infelizmente alguns veículos da imprensa preferem adotar teorias da conspiração do que bater no ponto certo https://t.co/dGLzjBn0qE — Ítalo Ferraz Guimarães (@italoferrazg) November 7, 2020

Resumindo: Chegamos num ponto que pro torcedor a Copa do Brasil é mais importante do que a classificação da seleção pra Copa do Mundo? — ROMÁN LAURITO🇦🇷❤️🇧🇷 (@RomanLaurito) November 7, 2020