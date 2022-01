Renan Lodi é barrado por Tite da Seleção por não ter tomado segunda dose da vacina contra covid-19

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, disse em entrevista coletiva que não convocou o lateral-esquerdo Renan Lodi, que atua no Atlético de Madrid, porque o jogador não tinha o ciclo vacinal contra a covid-19 completo. De acordo com o treinador, o jogador tinha apenas a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus.

"O Renan Lodi esteve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa informação foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", comentou o treinador da Seleção.

Para a posição, Tite preferiu convocar Alex Sandro, da Juventus, e Alex Telles, do Manchester United. Ambos os jogadores possuem o esquema vacinal completo.

O jogador, que ainda não se manifestou sobre o assunto, está concentrado com o Atlético na Arábia Saudita. Ele enfrenta o Athletic de Bilbao, nesta quinta-feira (13), pela semifinal da Supercopa da Espanha.

A apresentação da seleção brasileira está prevista para 23 (domingo) e 24 (segunda). Tite conta com força máxima para os últimos compromissos das Eliminatórias - Equador, fora de casa, e Paraguai, em casa -, apesar de a classificação estar garantida na Copa com cinco rodadas de antecedência.