Remo x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/04) pelo Campeonato Paraense

Futebol

Lado A e Lado B: saiba como foi definido o lado das torcidas de Remo e Paysandu no Mangueirão

O maior palco do esporte paraense será reaberto oficialmente neste domingo (9), no terceiro Re-Pa da temporada; o Fenômeno Azul e a Fiel Bicolor já conhecem a nova casa, mas muita gente não sabe como se deu a divisão dos lados entre as torcidas