Remo x Atlético-MG: conheça a família Abrantes, apaixonada pelo Galo, que vive em Belém

Em uma das partidas mais importantes do Remo na temporada, o Leão recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), às 19h, no Baenão. Mas mesmo em 'território adversário', a mais de 2,1 mil km de distância de Belo Horizonte, o Galo poderá contar com a torcida de uma família apaixonada pelo clube mineiro, que vive em Belém.

A equipe de O Liberal conheceu a história de Daniele Abrantes, a Dani, de 29 anos, que contou como essa paixão começou:

"Meu pai é um apaixonado pelo Galo. Toda a minha família por parte de pai é de Minas e quase 100% Atleticana, apenas uma tia ainda não conseguimos converter. Como sou amante do esporte, não tinha como fazer outra escolha que não torcer para o Galo, sou apaixonada pela emoção que move a torcida do meu time", disse Daniele, que trabalha como analista de logística portuária.

Título da Libertadores

Uma das maiores glórias da história do Atlético-MG foi a conquista da Copa Libertadores da América de 2013. No jogo de volta, no Estádio Mineirão, contra o Olímpia-PAR, lá estava Daniele e a família acompanhando a dramática decisão, que terminou com um final feliz para o torcedor atleticano.

"Quando terminei o terceiro ano, me mudei para Belo Horizonte (MG) e essa paixão apenas se intensificou. Passei a assistir todos os jogos do Atlético no estádio, inclusive fazendo viagens para acompanhar jogos no interior. Na final da Libertadores de 2013, eu também estava presente no Mineiro e vi de perto a conquista", revelou.

Torcida de casa

Por causa da pandemia da covid-19, a partida entre Remo e Atlético-MG ocorrerá sem a presença de público. No entanto, isso não será empecilho, já que, segundo Dani, ela e os familiares estarão em casa para torcer pelo Galo. Além deles, terá a companhia da sua melhor amiga, Daniela Bertoni, que influenciada pelo pai de Dani, passou a torcer pelo Atlético-MG, mesmo sendo filha de um cruzeirense.

"Se o jogo estivesse liberado para o público, certamente, toda a minha família estaria presente. Minha melhor amiga também é mineira, mora no Pará desde muito nova. Vamos nos reunir para assistir o jogo em casa mesmo, apenas a família. E como minha amiga mora no quarteirão da frente, deve ir acompanhar conosco a partida", concluiu.

A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.