Rei dos clássicos: Diniz não perdeu em 2020 contra rivais do São Paulo

O próximo compromisso do São Paulo é um duro desafio contra o rival Corinthians, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. No entanto, além da boa fase (são 17 jogos sem perder), o time tem outra carta na manga: o técnico Fernando Diniz nunca perdeu para o rival.

Desde que chegou ao clube, em setembro de 2019, ele já encontrou o Alvinegro em três oportunidades, tendo vencido duas vezes e empatado uma – aproveitamento de 77,7%. Nesses confrontos, tomou apenas um gol (os placares foram de 0 x 0, 2 x 1 e 1 x 0).

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!

Se estendermos os números para todos os clássicos do Tricolor contra rivais da capital (Palmeiras e Santos), os números continuam positivos. Até agora, contra os três clubes, desde setembro de 2019, foram nove partidas, com quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota – diante do Palmeiras, por 3 a 0, em 30 de outubro de 2019. O aproveitamento de Diniz comandando o São Paulo diante de Corinthians, Palmeiras e Santos, portanto, é de 59,2%.

Confira abaixo todos os resultados do Tricolor desde a chegada de Fernando Diniz, em setembro de 2019:São Paulo 1 x 0 Corinthians (gol: Reinaldo) – 13/10/2019Palmeiras 3 x 0 São Paulo (única derrota) – 30/10/2019Santos 1 x 1 São Paulo (gol: Daniel Alves) – 16/11/2019Palmeiras 0 x 0 São Paulo –26/01/2020São Paulo 0 x 0 Corinthians –15/02/2020São Paulo 2 x 1 Santos (gols: Pablo, virada) –14/03/2020São Paulo 2 x 1 Corinthians (gols: Hernanes e Brenner) – 30/08/2020 Santos 2 x 2 São Paulo (gols: Gabriel Sara) - 12/09/2020Palmeiras 0 x 2 São Paulo (gols: Reinaldo e Vitor Bueno) - 10/10/20204

O São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, sete à frente do segundo colocado, Atlético-MG. O time visita o Corinthians na Neo Química Arena, onde nunca venceu, neste domingo, às 18h15, pela 25ª rodada da competição.