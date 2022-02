Reds! Liverpool vence Chelsea e conquista Copa da Liga Inglesa; saiba mais

Liverpool e Chelsea decidiram neste domingo a Copa da Liga Inglesa, no estádio Wembley, em Londres. No tempo normal, o jogo permaneceu 0 a 0, e a decisão foi para as penalidades máximas, onde o Liverpool foi melhor, ao vencer por 11 a 10. Os grandes destaques da partida foram as atuações de Mendy, pelos Blues, e Kelleher, do lado adversário.

O jogo começou com bastante equilíbrio, ambos se lançaram ao ataque e tiveram boas oportunidades. Partiu do Chelsea a primeira boa chance de gol, aos cinco minutos, com Pulisic, desviando cruzamento rasteiro na área, para a defesa de Kelleher. A resposta veio com Keita, ao concluir passe na entrada da área, forçando o goleiro Mendy a fazer grande defesa, seguida de um rebote e boa intervenção.

O Chelsea ainda teve outras duas chances reais de gol, aos 41, com Azpilicueta, finalizando por cima do gol, e aos 44, com Mount, num chute venenoso, que passou bem perto da trave. Na segunda etapa, o mesmo ritmo de jogo foi mantido pelas equipes. Por pouco, o Chelsea não saiu na frente, após Mount receber livremente na grande área, finalizando na trave. O lá e cá ficou intenso e Salah deu o troco aos 18, num toque por cima do goleiro, evitado por Thiago Silva.

Com o 0 a 0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação, mas a bola insistiu em não entrar. Lukaku bem que tentou, ao concluir passe em profundidade e livrar-se da marcação, mas o assistente da partida assinalou o impedimento. Outro gol anulado, na etapa final da prorrogação, saiu do lado do Liverpool. Havertz recebeu bola pela esquerda e bateu cruzado, mas a jogada também foi invalidada.

O jeito foi decidir nos pênaltis. O Liverpool converteu 11 cobranças, enquanto o goleiro do Chelsea isolou a bola, dando o título para os Reds.