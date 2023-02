Recopa: Flamengo enfrenta Del Valle em busca de primeiro título de 2023

Nesta terça-feira (28), às 21h30, o Flamengo entra em campo no estádio do Maracanã para enfrentar o time do Del Valle, do Equador, em busca do seu primeiro título em 2023 pela Recopa Sul-Americana. O Rubro Negro, que perdeu de 1x0 no Estádio Banco Guayaquil, casa dos equatorianos, precisa reverter a situação para tentar ser campeão.

É a quinta vez em que o Flamengo perde nas eliminatórias desde 2019. Em outros quatro momentos, o time carioca conseguiu reverter o placar.

Da mesma forma contra o Del Valle, quando o Flamengo precisou reverter sua situação no placar devido as derrotas nas partidas de ida, nas partidas de volta sempre foi no Maracanã com o apoio massivo da sua torcida. Confira:

Oitavas de Final da Libertadores de 2019

Ida: Emelec 2 x 0 Flamengo

2 x 0 Flamengo Volta: Flamengo (4) 2 x 0 (2) Emelec

Quartas de Final da Copa do brasil de 2020

Ida: Flamengo 1 x 2 São Paulo

Flamengo 1 x 2 Volta: São Paulo 3 x 0 Flamengo

Final do Campeonato Carioca de 2022

Ida: Flamengo 0 x 2 Fluminense

Flamengo 0 x 2 Volta: Fluminense 1 x 1 Flamengo

Oitavas de Final da Copa do Brasil de 2022

Ida: Atlético-MG 2 x 1 Flamengo

2 x 1 Flamengo Volta: Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

No confronto com o Del Valle, além de esperar o Maracanã lotado, é aguardado também o retorno do centroavante Pedro e do meio-campo Gerson, que estavam treinando com a equipe. Por outro lado, Léo Pereira e Filipe Luis estão se recuperando e desfalcam o time carioca.

Outros confrontos entre Flamengo x Del Valle

Del Valle 2 x 2 Flamengo – Final da Recopa Sul-Americana de 2020

Flamengo 3 x 0 Del Valle – Final da Recopa Sul-Americana de 2020

Del Valle 5 x 0 Flamengo – Fase de grupos da Libertadores de 2020

de 2020 Flamengo 4 x 0 Del Valle – Fase de grupos da Libertadores de 2020

Del Valle 1 x 0 Flamengo – Final da Recopa Sul-Americana de 2023

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)