Real Madrid x Alavés: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/02) pela La Liga

As equipes Real Madrid x Alavés entram em campo às 17h deste sábado (19/02) para disputar a 25° rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. O duelo ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Real Madrid x Alavés ao vivo?

A partida Real Madrid x Alavés pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Real Madrid x Alavés chegam para o jogo?

O Real Madrid lidera a competição com 16 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 48 gols marcados contra 20 gols recebidos.

Já o Alavés é o 18° colocado da competição, ou seja, já está na zona de rebaixamento. Atualmente, o time acumula 5 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 39 gols sofridos.

Possíveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune e Duarte; Jason, Escalante, Pina, Loum e Rioja; Joselu. Técnico: Javier Calleja.

Ficha técnica

Real Madrid x Alavés

La Liga

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2022, às 17h