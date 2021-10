Raphael Veiga, do Palmeiras, anuncia noivado com irmã de Luan Santana

O meia do Palmeiras Raphael Veiga noivou com a influencer Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana. A noticia foi compartilhada pelo casal em uma live e em postagens nas redes sociais dos dois, que disseram 'sim' e 'mil vezes sim' nas legendas.

Os dois começaram a namorar em julho de 2020 e sempre compartilham momentos nas redes sociais . Durante o Mundial de Clubes no Qatar, a moça consolou o namorado após a derrota na semifinal.

- Eu não entendia nada de futebol. Na verdade, ainda não entendo muito, né, amor? Mas eu entendo o suficiente: o futebol é sua paixão e o seu chamado é através dele também. Tenho muito orgulho dessa linda história que você está só começando a escrever. - disse Bruna, à época.