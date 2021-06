Veja as alternativas de Ceni para repor a saída de Gerson no Flamengo

Após longa negociação, Gerson está prestes a trocar o Flamengo pelo Olympique de Marselha, da França. Apesar de a transferência ainda depender da assinatura do contrato, Rogério Ceni sabe que perderá uma das maiores referências da equipe em breve e tem uma missão para as próximas semanas de trabalho: achar um sucessor à altura do Coringa.

Pela transferência de Gerson, o Flamengo receberá cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), com possibilidade de chegar a 30 milhões de euros com aditivos relacionados a metas pessoais e coletivas. Mesmo assim, o clube irá priorizar a questão orçamentária e não fará grandes investimentos nesta temporada para suprir a ausência do camisa 8.

O lado bom é que Rogério Ceni terá tempo para buscar um substituto com Gerson ainda à disposição. Convocado para amistosos da Seleção Olímpica, o volante retornará ao Flamengo na próxima semana e ficará como opção até que os convocados para a Copa América se reapresentem no início de julho.

+ David Luiz: alto salário inviabiliza chance de negócio com o FlamengoAbaixo, o LANCE! lista possíveis soluções dentro do elenco rubro-negro para substituir Gerson a partir do próximo mês:

JOÃO GOMES

Seria a reposição natural de Gerson. Após subir para o profissional em 2020, o jovem vem aproveitando cada oportunidade recebida e conquistou a confiança de Rogério Ceni e da torcida do Flamengo. Com 20 jogos, é o atleta que mais entrou em campo pelo Rubro-Negro na temporada atual e mostrou ter características parecidas com as do camisa 8.

Dessa forma, o ponto positivo da entrada de João Gomes seria a manutenção da estrutura e dos principais mecanismos da equipe. Inclusive, vale lembrar que, quando Gerson sofreu uma lesão na coxa e desfalcou o Flamengo no início de maio, o jovem foi titular em três das quatro partidas e correspondeu às expectativas.

Apesar das semelhanças entre os jogadores, como a qualidade no passe e a proteção da bola, é preciso guardar as devidas proporções. Gomes tem apenas 20 anos e ainda não tem uma temporada completa como profissional. Mesmo com o bom futebol apresentado, a pouca idade pode pesar contra o jogador, principalmente em duelos decisivos da Libertadores.

THIAGO MAIA

Outro jogador que seria capaz de substituir Gerson sem mudar o estilo de jogo do Flamengo. Canhoto, dono de um bom passe e com boa noção tática, Thiago Maia também tem semelhanças com o camisa 8 e apresentou bom futebol em sua primeira temporada no Flamengo.

Uma grave lesão ligamentar no joelho, no entanto, afastou o jogador dos gramados em novembro de 2020. Desde então, ele tem evolução acima da média e está na fase final de recuperação, especificamente na transição com a preparação física. Após esse estágio, o volante será liberado para trabalhar integralmente com o grupo.

Em entrevista após o título do Carioca, Rogério Ceni indicou que espera contar com Thiago Maia a partir de julho, justamente o mês de saída de Gerson. Mesmo assim, o departamento médico do Flamengo prega cautela e afirma que o atleta ainda precisará de cerca de dois a três meses para retomar o desempenho que tinha anteriormente.

DIEGO OU WILLIAN ARÃO

Apesar de serem mais complexas, as últimas opções de reposição não podem ser descartadas. Atuais titulares de Rogério Ceni em outras posições, Diego e Willian Arão já jogaram como segundo homem do meio-campo em outras épocas e poderiam realizar um papel parecido com o de Gerson.

Diego é, inclusive, o jogador que mais substituiu Gerson nas vezes em que o camisa 8 foi desfalque ou poupado pelos treinadores do Flamengo desde 2019. A idade avançada e a força física requisitada pela função, no entanto, são fatores que pesam contra a escolha do capitão como substituto de Gerson. No estilo de jogo atual do Fla, o segundo volante é responsável por ajudar na pressão no campo de ataque e também pela recomposição defensiva.

Além disso, poderia haver uma situação de cobertor curto ao escalar Diego mais avançado, uma vez que deixaria em aberto a vaga de primeiro volante. Nesse contexto, Arão teria capacidade de atuar nas duas posições, mas também abriria um ponto de interrogação na defesa: quem passaria a ser o companheiro de Rodrigo Caio?

Essas são questões que Rogério Ceni e a comissão técnica vão precisar pensar nas próximas semanas. Se substituir Gerson em jogos isolados já era uma missão complicada, encontrar um sucessor definitivo exigirá tempo, testes e treinamentos.