Copa do Mundo: Quantos títulos tem a Argentina?

A Argentina, classificada para a fase final da Copa do Mundo 2022, disputará a partida decisiva no próximo domingo (18), indo em busca de mais um título. Assim como a semifinalista França, a seleção argentina, atualmente comandada por Lionel Scaloni, já conquistou a tão sonhada taça do Mundial duas vezes na história.

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo 2022?

O primeiro título da seleção veio em 1978, quando a Argentina também foi o país-sede da Copa do Mundo. Na decisão pelo título, a Albiceleste enfrentou a Holanda, em um jogo decidido na prorrogação.

Durante o primeiro e segundo tempo, os times empataram em 1 a 1, mas a Argentina aproveitou os 30 minutos de prorrogação para marcar dois gols, saindo à frente da equipe holandesa.

A segunda vitória argentina aconteceu no Mundial de 86, quando a Copa do Mundo foi disputada no México, com o gol histórico de Maradona, “La Mano de Dios”, que eliminou a Inglaterra da disputa, nas quartas de final.

Na final, a seleção emplacou 2 a 0 contra a Alemanha, com um gol um aos 22 minutos do primeiro tempo e outro aos 11 do segundo. Com o placar, a seleção levou, pela segunda vez, o título de campeã para casa.

Quantas vezes a Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo?

1930 - Uruguai x Argentina - 4 a 2

1990 - Alemanha x Argentina - 1 a 0

2014 - Alemanha x Argentina - 1 a 0

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)