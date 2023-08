Próximo adversário do Paysandu, Pouso Alegre-MG pode ser rebaixado nesta segunda-feira; veja

Depois de uma sequência de sete derrotas, o Pouso Alegre agoniza em seus últimos momentos na Série C 2023. O clube mineiro é o último colocado na tabela, com apenas 12 pontos e pode garantir nesta segunda-feira (14) o posto de primeiro clube rebaixado à Série D, sem precisar entrar em campo. No domingo (20), o time enfrenta o Paysandu, que luta pela classificação à próxima fase.

A última esperança do time em caminhar com as próprias pernas morreu neste final de semana, após a derrota para o América-RN por 2 a 0, no confronto direto entre ameaçados de rebaixamento. O Dragão também está na zona, mas é o 17º, com 18 pontos, e ainda pode escapar da degola.

A primeira fase entra nas últimas duas rodadas e no próximo dia 26 os quatro rebaixados serão conhecidos. Atualmente, o Pouso Alegre é o lanterna 12 pontos e só pode alcançar os 18, o mesmo número do América-RN, que está na "porta" da zona, na 17ª posição. Logo abaixo seguem o Floresta, que joga nesta segunda pela 17ª rodada e tem 16 pontos, e o Altos, com 13.

Somente uma combinação milagrosa pode salvar o Pouso Alegre, e caso o Floresta vença, o esforço já não será suficiente, mesmo se vencer o Paysandu no domingo e o São José na última rodada. Com duas vitórias e a derrota do clube cearense, o time pode alcançar o América e passar pelo saldo de gols.

Uma vitória do Floresta deixa o time com 19 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento, impedindo a recuperação do Pouso Alegre. Com isso, o Paysandu vai para o próximo jogo contra um adversário possivelmente fora de rota, enquanto sonha com a classificação.

No momento, Paysandu é o sexto colocado, com 26 pontos e fecha a primeira fase contra o Confiança-PR, no próximo dia 26, fora de casa.