Protocolo: Tuna transfere apresentação do elenco para o mês de fevereiro

Por conta do protocolo de saúde, a Tuna transferiu para o dia primeiro de fevereiro apresentação dos jogadores visando a temporada de 2021. Atletas e comissão deveriam se apresentar nesta segunda-feira (25) no estádio Francisco Vasques [Souza].

“Estamos na campanha de apoio às medidas de restrição estabelecida pelo Governo do Estado”, justificou à presidente Graciete Maués.

A Tuna também cancelou a peneirada, em busca de ovos jogadores, que realizaria na cidade de Barcarena. Conforme deliberação dos órgãos de saúde, uma nova data será agendada.

Elenco

Campeã da Segunda Divisão Paraense de 2020 a Tuna trabalha na montagem da equipe para disputa do Parazão 2021.

O técnico Robson Melo, depois de uma longa negociação, renovou contrato por mais uma temporada com os objetivos de boa colocação no Campeonato Estadual que possa garantir vaga na Série D e Copa do Brasil de 2022.

Melo vai contar o preparador físico Elysson Raul e o auxiliar Emerson Almeida, ambos tiveram contratos renovados.

Na formação do elenco, Robson Melo tem os zagueiros: Renan, David Cruz e Felipe Costa. Laterais Léo Rosa, Marcus Vinícius e Alexandre Pinho.

Volantes: Kauê Lima, Wellington Pará, Kaique e Artur Santos

Atacantes: Breno Felipe, Pedrinho, Paulo Rangel, Índio Potiguar, Luan Quinta e Clebson Feijão, contratado no final de semana.