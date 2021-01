Profecia? Neto diz que Palmeiras será eliminado do Mundial de Clubes com gol de Dudu

O apresentador Neto fez uma previsão para o Mundial de Clubes desta temporada, que contará com um clube brasileiro. Já considerando que o Palmeiras irá superar o Santos na final da Libertadores, o ex-jogador afirmou que o Alviverde será eliminado pelo Al-Duhail, do Catar, com gol de Dudu, considerando que os clubes se enfrentarão nas semifinais da competição.

- O Palmeiras vai pegar o time do Dudu. 1 a 0, gol do Dudu. Tô prevendo - cutucou Neto nesta tarde no programa "Os Donos da Bola", da Band.

- Tem que ver se o Dudu pode jogar, porque está emprestado - respondeu o comentarista Velloso.

- Já está com medo do Dudu. Ele tem medo do Dudu - provocou o apresentador.

Ainda nas provocações, Neto ainda falou sobre uma possível final contra o Bayern de Munique, da Alemanha, atual campeão da Liga dos Campeões.

- Contra o Bayern, eu dou cinco gols de lambuja e não vale o gol do Lewandowski. Por sinal, capaz de vocês não classificarem nem na primeira fase - disse.

O Auckland City, da Nova Zelândia, desistiu de participar do Mundial de Clubes por conta da pandemia do novo coronavírus. Assim, o Al-Duhail, de Dudu, estará automaticamente nas quartas de final da competição, que será sorteada no dia 19.