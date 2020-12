'Presentes' chegaram antes mesmo do Natal para Remo e Paysandu em 2020

O ano de 2020 está chegando ao fim, mas a temporada da dupla Re-Pa ainda será esticada até o fim de janeiro. No entanto, fato é que Paysandu e Remo pouco têm do que reclamar, já que receberam presentes de natal antecipadamente. Em período de retrospectiva, a equipe de O Liberal aproveita para relembrar. Apesar de que para os torcedores será difícil esquecer.

PAYSANDU

Desde o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu jamais escondeu que o principal objetivo era retornar à Segundona nacional. Por outro lado, também não era segredo que os três anos sem ganhar o Parazão incomodava.

No entanto, em 2020, a espera acabou. Após uma primeira fase em que beirou a perfeição, o Paysandu ainda levou um susto nas semifinais contra o Paragominas. Porém, depois de despachar o PFC, o Bicola derrotou o maior rival na decisão e evitou que o Leão empatasse em títulos estaduais com o próprio Paysandu.

REMO

A eliminação com goleada na Copa do Brasil e a perda da chance do tricampeonato estadual sobre o maior rival foram "presentes de grego" para o Remo. Inclusive, tais resultados trouxeram mudanças no comando do clube.

Mas o Leão deu a volta por cima. Após disputar o rebaixamento na maioria das vezes desde que retornou à Terceirona, o Remo finalmente alcançou a classificação para a segunda fase da competição. Desta vez em um formato diferente (antes era um mata-mata), o time azulino lidera o grupo D do quadrangular de acesso e pode conquistar muito mais no início de 2021.