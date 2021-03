Premier League, Serie A e estaduais; Saiba onde assistir aos jogos de domino

O domingo de futebol está repleto de jogos com promessa de muitos gols e qualidade dentro de campo. Pela Premier League, Arsenal e Tottenham fazem a partida mais aguardada do dia, com muita rivalidade e promessa de duelos de ideias, com dois técnicos muito diferentes a beira do gramado.

Pelo Campeonato Italiano, a líder Inter de Milão visita o Torino e busca se isolar ainda mais na liderança. A equipe comandada por Antonio Conte emplacou uma boa sequência e disparou na tabela, deixando os adversários para trás.

Ao longo de todo os dia, muitos estaduais acontecem, como o Paulistão, Mineiro, Carioca e Gaúchão.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:​ITALIANOBologna x Sampdoria - 08h30​Transmissão: Estádio TNT

Torino x Inter de Milão - 11h ​Transmissão: TNT e Estádio TNT

Parma x Roma - 11h​Transmissão: BandSports e Estádio TNT

Cagliari x Juventus - 14h​Transmissão: Band e Estádio TNT

Milan x Napoli - 16h45​Transmissão: BandSports e Estádio TNT

INGLÊSSouthampton x Brighton - 09hTransmissão: ESPN Brasil

Leicester City x Sheffield United - 11hTransmissão: ESPN Brasil

Arsenal x Tottenham - 13h30Transmissão: ESPN Brasil

Manchester United x West Ham - 16h15​Transmissão: ESPN Brasil

FRANCÊSNîmes x Montpellier - 09hTransmissão: One Football App

Monaco x Lille - 13h​Transmissão: One Football App

PSG x Nantes - 17h​Transmissão: One Football App

ALEMÂOBayer Leverkusen x Arminia - 09h30Transmissão: One Football App

RB Leipzig x Frankfurt - 11h30​Transmissão: One Football App

Stuttgart x Hoffenheim - 14h​Transmissão: One Football App

ESPANHOLCelta de Vigo x Athletic Bilbao - 10hTransmissão: Star Hits

Granada x Real Sociedad - 12h15Transmissão: Star Hits

Eibar x Villarreal - 14h30​Transmissão: Star Hits

Sevilla x Real Betis - 17h​Transmissão: ESPN

HOLANDÊSPSV X Feyernoord - 10h30Transmissão: Fox SportsPEC Zwolle x Ajax - 12h45​Transmissão: Fox Sports

PAULISTÃOMirassol x Inter de Limeira - 11hTransmissão: Sportv e Premiere

Palmeiras x Ferroviária - 16h​Transmissão: Globo (menos RJ, MG, PE, GO e MS), SporTv e Premiere

São Caetano x Corinthians - 19h​Transmissão: Premiere

RB Bragantino x Santo André - 19hTransmissão: SporTV e Premiere

CARIOCAPortuguesa-RJ x Volta Redonda - 15h30Transmissão: PPV do Carioca

Flamengo x Fluminense - 18hTransmissão: PPV do Carioca​MINEIROCruzeiro x Athletic Club - 16hTransmissão: Globo (MG), SporTV 2 e Premiere

COPA DA LIGA ARGENTINABoca Juniors x River Plate - 18hTransmissão: Fox Sports

GAÚCHÃOInternacional x Ypiranga - 20hTransmissão: Premiere