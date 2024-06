Premier League divulga calendário da temporada 2024/25; confira

O Manchester City vai iniciar a defesa do título do Campeonato Inglês contra o Chelsea, de acordo com a tabela divulgada nesta terça-feira (18) pela Premier League, com os jogos da primeira rodada entre 16 e 19 de agosto.

O duelo entre o time de Pep Guardiola, que vem dominando o futebol inglês nos últimos anos (atual tetracampeão e vencedor de seis das últimas sete edições da liga), e o Chelsea do italiano Enzo Maresca, ex-auxiliar do técnico catalão no City e que chega a Stamford Bridge depois de conseguir o acesso à elite com o Leicester, será disputado no dia 18 de agosto.

VEJA MAIS

O Campeonato Inglês começa no dia 16 de agosto (sexta-feira) com o atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United, recebendo o Fulham em Old Trafford.

No dia seguinte, outros dois candidatos ao título entram em campo: o Arsenal, vice-campeão na temporada passada, receberá o Wolverhampton e o Liverpool, já com Arne Slot como treinador depois da saída de Jürgen Klopp, visitará o Ipswich Town, que está de volta à primeira divisão depois de 22 anos.