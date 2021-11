Pré-candidato, ex-presidente do Paysandu divulga propostas para eleições da FPF

Pré-candidato à presidência da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, ex-mandatário do Paysandu, divulgou uma das propostas à eleição. Com o tema diretoria de competições, Gluck Paul criticou como a atual gestão organiza os calendários e propôs a implantação de um calendário anual e regionalizado:

"O que vemos hoje são filiados convivendo com incertezas sobre as competições. Um exemplo disso é a triste publicação dos atuais calendários irresponsáveis do sub-17, sub-20 e futebol feminino. Uma tabela que irá eliminar clubes que trabalharam o ano inteiro em dois, três ou quatro jogos", disparou.

Outra proposta é a implementação de reuniões telepresenciais. De acordo com Gluck Paul, é "um abuso forçar presidentes a estarem presencialmente" nas reunião para tomar decisões que "poderiam fazer em suas sedes".

Desde que ainda era presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul se tornou um desafeto da atual presidência da FPF, liderada por Adélcio Torres. Segundo a Federação, ainda não há uma data definida para as eleições.