Perto de completar 150 partidas pelo Palmeiras, Lucas Lima afirma: ‘Enorme satisfação’

O meia Lucas Lima pode, nesta quarta-feira (23), completar 150 partidas com a camisa do Palmeiras. No clube desde 2018, quando foi campeão brasileiro, o atleta já deu 20 assistências, sendo quatro na temporada atual.

O camisa 20 revelou a felicidade de poder entrar em campo tantas vezes com o manto decacampeão brasileiro.

– Tenho uma enorme satisfação em jogar por este clube. Fico muito feliz em comemorar essas 150 partidas com uma camisa tão importante do futebol nacional e internacional. Espero poder atingir e ultrapassar outras marcas também com essa camisa maravilhosa. Agradeço a Deus por vestir e representar milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Muito obrigado pela lembrança e carinho de todos.

Lucas Lima pode completar 150 partidas pelo Verdão nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o América-MG, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.