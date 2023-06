Pela Série C, Paysandu enfrenta Operário-PR fora de casa; Fantasma está invicto no Germano Krüger

O Paysandu terá uma missão bastante difícil nesta quarta-feira (7) pela Série C. Às 20h, o Papão encara o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, com objetivo de voltar a vencer na Terceirona após duas rodadas. No entanto, para que isso ocorra, a equipe bicolor precisa acabar com uma enorme invencibilidade do Fantasma dentro de casa.

De acordo com levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Operário-PR ainda está invicto neste ano em jogos em casa. A última vez que o alvinegro paranaense saiu de campo derrotado no estádio Germano Krüger foi em novembro de 2022, quando perdeu por 3 a 0 para o Novorizontino, pela última rodada da Série B.

Desde então, o Operário-PR já jogou 11 vezes em casa. Neste período, o Fantasma acumulou nove vitórias em dois empates. Um desses tropeços, inclusive, foi pela Série C, quando o time de Ponta Grossa empatou com o São José-RS em 1 a 1, pela terceira rodada da competição.

Paysandu em crise

Igor Fernandes, do Paysandu, quer vitória bicolor como presente de aniversário. (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

Para bater um adversário tão forte em casa é necessário que a equipe visitante esteja coesa e jogue no máximo das capacidades físicas e técnicas. No entanto, o Paysandu parece seguir pelo caminho oposto. Na parte debaixo da tabela da Série C - 15ª colocado com sete pontos ganhos - o Papão vive um momento de crise. O técnico Marquinhos Santos ainda tenta encontrar uma equipe ideal, após uma enxurrada de contratações no último mês, além de procurar peças para os jogadores recentemente dispensados.

O "listão dos reprovados" do Papão ainda não foi oficialmente divulgado, mas a apuração da reportagem de O Liberal aponta que dois jogadores - Genílson e Paulo Henrique - já não fazem mais parte do elenco do Papão. No entanto, fontes revelam que novas dispensas devem ocorrer nos próximos dias. Inclusive, vários atletas nem viajaram ao Paraná para enfrentar o Operário-PR.

Apesar do momento turbulento, um jogador bicolor parece feliz com a partida: o lateral-esquerdo Igor Fernandes. O atleta, que deve ser titular na partida contra o Fantasma, fez 31 anos na última terça (6) e quer comemorar o aniversário com uma vitória do Papão.

"Já passei aniversários longe, mas viajando é a primeira vez. Isso faz parte da nossa profissão e temos que nos acostumar com isso. Teremos um jogo muito duro aqui (em Ponta Grossa), já que o Operário-PR é muito forte em casa. Apesar disso, acredito que a gente tenha criado um padrão de jogo, o que foi comprovado contra o São José, e espero obter um bom resultado fora de casa", explicou.

Operário quer subir na tabela

O Operário-PR tem quase a mesma pontuação do Paysandu na Série C - oito para o Fantasma contra sete para o Papão -, mas a distância entre as equipes na tabela de classificação é grande. No momento, o alvinegro paranaense está na 10ª posição da Terceirona e briga por vaga no G-8, zona da tabela que dá vaga à próxima fase do torneio.

Apesar disso, a inconstância do Operário na Série C tem sido motivo de críticas da torcida. O técnico do Fantasma, Rafael Guanaes, pediu apoio das arquibancadas em entrevista coletiva concedida nesta terça. Ele aposta no "fator casa" para voltar a vencer, já que a equipe perdeu para o América-RN, longe do Paraná, na última rodada.

"Quero reforçar o nosso comprometimento com a camisa do Operário e a entrega, a raça, coração, a busca e o trabalho incessante. Reforçar que isso está sendo feito constantemente. Há esforço. Como uma equipe de futebol formada por seres humanos, nós estamos passando por um momento de oscilação. Precisamos muito mais de ajuda, de apoio. Posso pedir, mas não sei se vamos ter, porque entendo o lado do torcedor. Mas estou muito convicto", disse Guanaes.

Ficha técnica

Operário-PR x Paysandu

7ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 07/06/2023 (quinta-feira)

Hora: 20h

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto árbitro: Maria Luiza Brandelero dos Santos (PR)

Operário-PR: Rafael Santos; Yago Rocha, Jonathan Costa, William Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Vinicius Diniz, Alison Silva e Luizinho (Dudu Scheit); Felipe Augusto e Vinícius Popó (Rafhael Lucas). Técnico: Rafael Guanaes.

Paysandu: Alan Bernardon; João Vieira (Edilson), Paulão, Wanderson e Igor Fernandes; Geovane, Nenê Bonilha e Robinho; Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Marquinhos Santos.