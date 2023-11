Paulo Autuori volta ao comando técnico do Cruzeiro e garante: 'Desafio de vida'

Paulo Autuori foi designado como treinador interino do Cruzeiro até o final da temporada. Anteriormente ocupando o cargo de diretor-técnico do clube desde agosto, Autuori aceitou a proposta de integrar a comissão técnica após a saída de Zé Ricardo.

O novo treinador do Cruzeiro está atualmente em Itu, no interior de São Paulo, acompanhando a preparação da equipe para o próximo jogo, agendado para sábado às 18h30 (horário de Brasília) contra o Fortaleza, no Ceará. Esta partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi reagendada devido à participação do time tricolor na final da Copa Sul-Americana.

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, ao lado de Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, Autuori explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de evitar o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B. Inicialmente, ele havia recusado a oportunidade quando Pepa, o treinador português, foi demitido em setembro.

"É um período de seis jogos, em menos de um mês estamos terminando. Iniciei falando que futebol é vida, e por ser vida, o meu desafio hoje é de vida, não é de futebol. (...) Eu tenho uma gratidão a essa instituição Cruzeiro, que me permitiu participar de campanhas vitoriosas. Dei meu contributo ínfimo. Eu tô de corpo e alma nesse projeto porque acredito piamente e tenho fidelidade às pessoas. É lealdade às pessoas as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto."

Durante a coletiva, Autuori enfatizou que não continuará como treinador do Cruzeiro em 2024. Entretanto, expressou o desejo de permanecer como diretor técnico, cargo que ocupa desde agosto deste ano.

"Eu não quero ser mais treinador no Brasil, não vou ser. (...) Sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico contumaz daquilo que é o futebol brasileiro. E não há tempo para treinador de futebol brasileiro treinar."

Essa será a quarta passagem de Paulo Autuori como técnico do Cruzeiro. Sua primeira foi em 1997, quando conquistou a Libertadores. Além disso, ele trabalhou na Toca em 2000 e 2007. Seu retorno para a função de diretor técnico ocorreu no início de agosto, trabalhando próximo à comissão e ao elenco.

Com 67 anos e uma vasta experiência no futebol mundial, Autuori possui um extenso currículo como treinador e também em funções administrativas. Seu último trabalho foi como treinador do Atlético Nacional, na Colômbia. Antes disso, esteve envolvido em funções nos bastidores do esporte. Ao longo de sua carreira, conquistou títulos como a Libertadores e o Mundial de 2005 com o São Paulo, além do Brasileirão de 1995 com o Botafogo. Também acumula passagens por Bulgária, Catar, Japão, Peru e Portugal.