Parazão vai parar? Assista ao vivo o julgamento que pode paralisar o Campeonato

O Parazão 2025 está nas quartas de finais e o Tribunal de justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), iniciou na tarde desta quinta-feira (6), o julgamento de um pedido de paralisação do campeonato, após ação movida pelo Caeté e Independente, que alegam que a Tuna Luso Brasileira e o Capitão Poço, utilizaram jogadores abaixo dos 20 anos, sem contrato profissional com as equipes, e que isso fere o regulamento da competição.

