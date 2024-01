Parazão: De olho nos três pontos, Tuna e Cametá se enfrentam neste domingo (28), no Souza

A outra partida que marca a manhã deste domingo é de extrema importância para ambos. Tuna Luso e Cametá se enfrentam a partir das 10 horas deste domingo, no estádio do Souza, em Belém. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense e coloca em disputa uma tranquilidade neste início de Parazão, já que ambos estão em maus lençóis, ocupando a terceira posição em seus respectivos grupos, com dois pontos cada.

De um lado, a Tuna Luso corre para apagar a má impressão deixada nos dois primeiros jogos. Na estreia, houve até um bom desempenho, ao conseguir um empate com o Águia, em Marabá. Já o segundo duelo deixou uma má impressão por causa do novo empate, agora no Souza, quando chegou a perder por 2 a 0. Para tanto, o técnico Júlio César Nunes pode fazer algumas alterações na equipe titular e, talvez, antecipar a entrada de Leandro Cearense, que jogou cerca de 10 minutos em sua primeira participação no time.

O Cametá, por sua vez, também repete o retrospecto de empates. O primeiro, em casa, terminou em 2 a 2 contra o Castanhal, já o segundo foi no Rosenão, por 1 a 1, contra o Canaã. Após o segundo resultado, o técnico Uidemar Oliveira entregou o cargo, abrindo espaço para a chegada de Júnior Amorim, que ainda não teve muito tempo para fazer seus ajustes na formação titular.

Diante do pouco espaço, a tendência é que seja feita a manutenção do time titular que pescou um ponto em Parauapebas na segunda rodada.