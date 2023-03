Parazão 2023: dois jogos no interior agitam quinta rodada do estadual neste domingo (5); confira

O interior do estado vai receber dois jogos do Campeonato Paraense neste domingo (3). Às 15h30, o Bragantino encara o São Francisco no CT do Castanhal. No mesmo horário, o Cametá recebe o Castanhal, no Parque do Bacurau. Ambas as partidas são válidas pela quinta rodada do Parazão 2023.

Bragantino e São Francisco

Esta será a primeira vez no estadual deste ano que o Bragantino mandará uma partida longe do estádio Diogão, em Bragança. A casa do Tubarão do Caeté na temporada foi vetada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) pelo péssimo estado do gramado.

Além de ter que mandar a partida fora de casa, o Bragantino terá pela frente um incômodo tabu. Na 10ª colocação com apenas três pontos conquistados, o Tubarão ainda não venceu no estadual. Por outro lado, o São Francisco - que tem a mesma pontuação do Braga mas vence o rival nos critérios de desempate - está na 8ª colocação e quer se manter vivo por uma vaga na próxima fase do torneio.

Cametá e Castanhal

Este é um típico confronto de meio de tabela. O Cametá, que começou muito bem o estadual, mas perdeu fôlego após ser derrotado pelo Remo na última rodada. Hoje o Mapará é o quarto colocado do torneio, com sete pontos ganhos.

Já o Castanhal segue patinando na temporada. Na última rodada o Japiim da Estrada perdeu para o Paysandu e se segurou na sexta colocação da tabela, com cinco pontos conquistados.

Regulamento Parazão

Apesar do campeonato ter as equipes divididas em três grupos com quatro clubes cada, o chaveamento só serve para definir os confrontos da competição. Os critérios de avanço de fase e rebaixamento são baseados na pontuação da classificação na pontuação geral do Parazão. Os oitos melhores classificados após as oito rodadas da primeira fase vão avançar para a fase quartas de final. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Campeonato Paraense de 2024.