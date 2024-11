Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/11) pelo Brasileirão

Palmeiras x Grêmio disputam hoje, sexta-feira (08/11), a 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras está na vice-liderança do Brasileirão 2024 e soma 18 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 53 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Grêmio ocupa a 11° posição com 11 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 38 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Palmeiras x Grêmio: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Soteldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 08 de novembro de 2024, 21h30