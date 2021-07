Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Líder do Brasileirão com 28 pontos conquistados, o Verdão vem de vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, em Goiânia. O Tricolor carioca, por sua vez, ocupa a nona posição da competição nacional com 17 pontos e, na última rodada, foi derrotado para o Grêmio por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

O zagueiro Luan e o atacante Rony avançaram em seus cronogramas de recuperação e deram início à transição física com trabalhos em separado no gramado da Academia de Futebol. Já o atacante Luiz Adriano, em tratamento de um edema no joelho direito, cumpriu seu cronograma individual com atividades na parte interna e também exercícios de corrida no campo. O Palmeiras também não terá o técnico Abel Ferreira no banco de reservas em decorrência do terceiro cartão amarelo tomado na vitória sobre o Atlético-GO na última rodada.

Depois do adiamento da partida diante do Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o Fluminense, enfim, teve uma semana completa de treinos. O atacante Fred deve ser uma das novidades após se recuperar de um edema na coxa direita. Abel Hernández foi julgado pelo STJD após expulsão, mas já cumpriu a suspensão e está liberado. O Flu tenta se recuperar de uma derrota para o Grêmio em casa para subir na classificação.

Data: 24 de Julho de 2021, sábado

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio-DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Jose Reinaldo Nascimento Júnior-DF

VAR: Elmo Alves Resende Cunha-GO, Leone Carvalho Rocha-GO e José Antonio Chaves Franco Filho-RS

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: João Martins

Desfalques: Gabriel Menino (Seleção Olímpica), Luiz Adriano (edema no joelho direito), Luan (transição física) e Rony (transição física);

Suspensos: Abel Ferreira (3º Amarelo);

Pendurados: Gabriel Menino, Danilo, Breno Lopes e Renan;

Voltam de suspensão: Jailson (3º Amarelo);

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado

Desfalques: Hudson (lesão ligamentar) e Nino (Seleção Olímpica);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Lucca, Luiz Henrique, Abel Hernández e Roger Machado;

Voltam de suspensão: Ninguém;