Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/06) pelo Brasileirão

Palmeiras x Red Bull Bragantino disputam hoje, quinta-feira (20/06), pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras é o 5° colocado do Brasileirão com 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Bragantino ocupa a 7° posição e soma 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Palmeiras x RB Bragantino: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kaiky Naves, Murilo e Piquerez; Zé Rafael e Aníbal Moreno; Caio Paulista (Gabriel Menino), Raphael Veiga e Lázaro; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha (Henry Mosquera ou Vitinho), Helinho e Thiago Borbas. Técnico: Jose Belman.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20 de junho de 2024, 21h30